Ankara’daki köpek katilleri serbest bırakıldı

Ankara Batıkent'te zehirlenerek katledilen köpeklerle ilgili gözaltına alınmalarının ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent'te park alanında 16 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye çıkarıldı.

Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

Köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., dün gözaltına alınmıştı.

Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği belirtilmişti.

Köpeklerin zehirlendiği alanda yapılan incelemede ise çok miktarda tavuk eti parçası ve kemik bulunmuştu.





