Ankara'daki otobüs kazasında can kaybı yükseldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin beton ayaklarına çarptığı kazada ölü sayısı 11'e yükseldi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Ç.K. idaresindeki yolcu otobüsü, 9 Ağustos'ta Polatlı ilçesi yakınlarında üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Hastanede tedavisi devam eden ağır yaralılardan O.İ. ile M.B. de 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Böylece otobüs kazasında ölenlerin sayısı, 11'e yükseldi.

M.B.'nin cenazesinin bugün, O.İ'nin cenazesinin ise yarın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

DHA