Ankara'daki sel felaketinden acı haber: 3 kişi hayatını kaybetti

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Çankaya'da taşkın suya kapılan Ayşe Arslan, Etimesgut'ta işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle Metin Önder hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Ayrıca Polatlı İlçemizde de bir kısım ekili alanlar su baskınına maruz kalmıştır. AFAD, DSİ, Belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir" denildi.

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MANSUR YAVAŞ: ALT YAPI SORUNU ÇÖZMEK BİZİM ÖNCELİĞİMİZ

3 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Yavaş, ''Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz." dedi.

Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Kıymetli hemşehrilerim, başkentimizde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen su taşkınları nedeniyle, İtfaiye ve ASKİ ekiplerimizin izinleri iptal edilmiş olup, ilgili birimlerimizin tamamı sahada yaşanan ve yaşanması muhtemel olaylara müdahale etmektedir.

Bunun birlikte, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler de vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

153 Mavi Masa ekiplerimizin de izinleri iptal edilmiş olup, vatandaşlarımızın ihbarlarını ve taleplerini iletmesi için 24 saat esası ile hizmet vermektedir.

Tüm metropol ilçe belediye ekipleri ile birlikte, beklenenin yaklaşık 5 katı kadar gerçeklesen yağış ve yaşanan felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halindeyiz.

Belediyemizde kurulan koordinasyon ekibi ise süreci olağan duruma dönene kadar yakından takip edecektir.

Değerli Ankaralılar, bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz.

Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Ankara'mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır.

Bu suretle, hayatını kaybeden kıymetli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.''