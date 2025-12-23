  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'dan havalanan kritik ismin özel jeti düştü!

Ankara'dan havalanan Libya Genelkurmay Başkanı'nın jeti düştü

Güncelleme:

Libya Genelkurmay Başkanı Org. AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu jetle, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra irtibat kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı ile birlikte 5 yolcu bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta 5 yolcu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad’ı askerî törenle karşıladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de yer aldı. (DHA)

 

DHA

text-ad
Etiketler Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntülere soruşturma! Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntülere soruşturma! Engelli bakım merkezinde engelli çocuğa kan donduran şiddet! Engelli bakım merkezinde engelli çocuğa kan donduran şiddet! Bunu sakın eşinize yapmayın! Yargıtay'dan emsal karar çıktı... Bunu sakın eşinize yapmayın! Yargıtay'dan emsal karar çıktı... Yapay zeka sanıldı ama değil... Apartman üstü villa çılgınlığında işin aslı ortaya çıktı! Yapay zeka sanıldı ama değil... Apartman üstü villa çılgınlığında işin aslı ortaya çıktı! Uyuşturucu soruşturmasının uzanacağı yeni isimler herkesi şoke edecek! Uyuşturucu soruşturmasının uzanacağı yeni isimler herkesi şoke edecek! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! ''Sapkınlık'' adası Epstein skandalında sansürlenen belgelerden Trump'ın uçuşları çıktı! ''Sapkınlık'' adası Epstein skandalında sansürlenen belgelerden Trump'ın uçuşları çıktı! Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz serbest bırakıldı 2026 yılının işsizlik maaşı, borçlanma, kıdem tazminatı ve GSS prim zamları belli oldu! 2026 yılının işsizlik maaşı, borçlanma, kıdem tazminatı ve GSS prim zamları belli oldu! 6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı 6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
Karadağ Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında süreyi kısaltıp zorunluluğu kaldırdı Karadağ Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında süreyi kısaltıp zorunluluğu kaldırdı Antalya sahilinde bir kadın cesedi bulundu! Antalya sahilinde bir kadın cesedi bulundu! AK Parti'nin kademeli af teklifinde bir suç daha kapsam dışı! AK Parti'nin kademeli af teklifinde bir suç daha kapsam dışı! Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade... ''Satıcı değilim, kullanıcıyım'' Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade... ''Satıcı değilim, kullanıcıyım'' Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıktı! 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret açıklandı 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret açıklandı