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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi
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Hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attıktan sonra gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, adliyeye sevk edildi.  

Maç sonrasında sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü.

 

Etiketler halil umut meler faruk koca tutuklama adliye
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