Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü iddiası sosyal medyada hızla yayılırken, haberi duyanlar adeta şoke uğradı.

Kadraj Magazin'in aktardığına göre; Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi Oğuz Yılmaz, vefat etti. 53 yaşındaki ünlü sanatçının kalp krizi geçirerek hayata veda ettiği öğrenildi.

Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sanatçının yüz binlerce hayranı ise konuşulan bu iddianın doğru olup olmadığını merak ediyordu.

Twitter’dan paylaşım yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, “Oğuz Yımaz’ı maalesef kaybetmişiz. Ortak dostlarımızdan aldığım haber doğru. Kalp krizi geçirmiş ve maalesef kurtaramamışlar, mekanı cennet olsun.” İfadelerini kullandı.

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi eğlenceli şarkılar yazan, beste yapan Oğuz Yılmaz 53 yaşında ve aslen Ankaralı. Sude adındakı kızı ile Uğur Böceğim şarkısını söyleyen Oğuz Yılmaz’ın 2 tane çocuğu vardır. İşte Oğuz Yılmaz hakkında merak edilenler…

Oğuz Yılmaz kimdir:

Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

1989 yılında “Duydun mu? – Bi Denem” adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır.