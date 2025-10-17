  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Konkordato salgını sağlık sektörüne sıçradı: Özel hastane konkordato talebinde bulundu!

Ankara'nın dev hastanesi konkordato talebinde bulundu

Ankara'nın dev hastanesi konkordato talebinde bulundu
Güncelleme:

Ankara’da faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Başkent Ankara'da Özel Bilgi Hastanesi adı altında hizmet veren Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. konkordato başvurusunda bulundu.

Sözcü gazetesinden Murat Beyaz'ın haberine göre Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve bir geçici konkordato komiserleri kurulu atanmasına hükmedildi.

Kurulda 3 uzman isim görevlendirildi. Komiserler, hastanenin tüm mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek. Ayrıca şirket yönetiminin tüm karar ve işlemleri geçici komiser kurulunun onayına tabi olacak. Mahkeme, kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288, 294, 295, 296 ve 297. maddeleri kapsamında alacaklılar, rehinli alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu bakımından hüküm doğuracağını belirtti. Alacaklılara ise 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı.

 

Sözcü

text-ad
Etiketler özel hastane özel bilgi hastanesi ankara konkordato konkordato başvurusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Barışmak için geldim'' deyip, genç kadını katletmişti... Korkunç cinayet kamerada! ''Barışmak için geldim'' deyip, genç kadını katletmişti... Korkunç cinayet kamerada! İsrail durmuyor: Sabaha karşı bomba yağdı, ortadoğu yine cehenneme döndü! İsrail durmuyor: Sabaha karşı bomba yağdı, ortadoğu yine cehenneme döndü! Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen genç, tıraş olup, banyo yapıp bambaşka bir oldu Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen genç, tıraş olup, banyo yapıp bambaşka bir oldu Ehliyetsiz ters yön magandası yakalandı: Meğer ilk magandalığı değilmiş! Ehliyetsiz ters yön magandası yakalandı: Meğer ilk magandalığı değilmiş! Kardeşi PKK'nın elebaşısı olan DEM'li Sakık'tan TBMM'de Atatürk'e hakaret! Kardeşi PKK'nın elebaşısı olan DEM'li Sakık'tan TBMM'de Atatürk'e hakaret! Fazıl Say üçüncü kez nikah masasına oturarak ile sahne arkadaşıyla hayat arkadaşı oldu Fazıl Say üçüncü kez nikah masasına oturarak ile sahne arkadaşıyla hayat arkadaşı oldu İşçi - işveren davalarında yeni dönem: AYM o şartı iptal etti! İşçi - işveren davalarında yeni dönem: AYM o şartı iptal etti! Sabaha karşı saatlerce süren prikopat damat krizi: Polise 4 saat boyunca ecel terleri döktürdü! Sabaha karşı saatlerce süren prikopat damat krizi: Polise 4 saat boyunca ecel terleri döktürdü! 70 yaş ve üstü mankenlerle göz kamaştıran Cumhuriyet defilesi 70 yaş ve üstü mankenlerle göz kamaştıran Cumhuriyet defilesi Güllü'nün ölüm nedeni ortaya çıktı, çocukları harekete geçti! Güllü'nün ölüm nedeni ortaya çıktı, çocukları harekete geçti!
Şule Aydın ve Murat Ağırel'e saldırı ihbarı: Motosikletli tetikçi tutulmuş! Şule Aydın ve Murat Ağırel'e saldırı ihbarı: Motosikletli tetikçi tutulmuş! Trafiğin ''en çekici'' çekicisine ''iyiki doğdun sevgilim'' cezası! Trafiğin ''en çekici'' çekicisine ''iyiki doğdun sevgilim'' cezası! Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı... Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı... Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce yağmur, sonra yağmur, daha sonra yine yağmur var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce yağmur, sonra yağmur, daha sonra yine yağmur var! Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı: Kendisi ağır yaralandı, bebeği doğmadan öldü! Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı: Kendisi ağır yaralandı, bebeği doğmadan öldü! Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu Altın fiyatları uçuşa geçince düğünlerin yeni takısı gümüş oldu! Altın fiyatları uçuşa geçince düğünlerin yeni takısı gümüş oldu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Belediye Başkanı'ndan olay açıklama CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Belediye Başkanı'ndan olay açıklama Babası ''Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel'' demişti, cansız bedeni bulundu! Babası ''Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel'' demişti, cansız bedeni bulundu! Zafer Partisi lideri Özdağ'dan DEM'li Sırrı Sakık'a çok sert yanıt Zafer Partisi lideri Özdağ'dan DEM'li Sırrı Sakık'a çok sert yanıt