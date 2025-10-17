Ankara'nın dev hastanesi konkordato talebinde bulundu

Ankara’da faaliyet gösteren Özel Bilgi Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Başkent Ankara'da Özel Bilgi Hastanesi adı altında hizmet veren Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. konkordato başvurusunda bulundu.

Sözcü gazetesinden Murat Beyaz'ın haberine göre Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ve bir geçici konkordato komiserleri kurulu atanmasına hükmedildi.

Kurulda 3 uzman isim görevlendirildi. Komiserler, hastanenin tüm mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek. Ayrıca şirket yönetiminin tüm karar ve işlemleri geçici komiser kurulunun onayına tabi olacak. Mahkeme, kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288, 294, 295, 296 ve 297. maddeleri kapsamında alacaklılar, rehinli alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu bakımından hüküm doğuracağını belirtti. Alacaklılara ise 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı.

