Ankara'nın gece kulüplerindeki infial yaratan iddialar için resmi açıklama geldi

Güncelleme:

Ankara'da kız çocuklarının gece kulüplerinde zorla çalıştırıldığı ve fuhuşa zorlandığı iddiaları infial yaratmıştı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır. Halihazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır'' denildi.

Ankara’daki bazı gece kulüplerinde 14 ve 15 yaşındaki kız çocuklarının zorla çalıştırıldığı, fuhuş ve şantaj sarmalına itildiği iddiaları kamuoyunda büyük infial yarattı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın gün yüzüne çıkardığı olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

Bakanlık, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "Ankara’nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır. Halihazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları Bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır. Bakanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Devam eden soruşturmada çocuklarımızın üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak ilgili dosya hakkında gizlilik kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yargı sürecinin titizlikle takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olup, yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz" denildi.

İHA

