Anne, baba ve çocukları öldürülmüştü! Gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İlkay T. ile ikinci evliliğini yapan Emel T.'nin İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur K., geçen salı günü annesine telefonla ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel T. çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla girlen evde İlkay T. (42), eşi Emel T. (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay T.’nin 7, Emel T. ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı.

KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI TANIDIK ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay T.’nin eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu. Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşuların ifadesine de başvurdu.

3 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI

Yapılan araştırmalar sonunda İlkay T. ile Emel T.'nin ikinci evliliklerini yaptığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan polis ekipleri, İlkay T.'nin ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can T. ile eski çalışanı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D.'yi gözaltına aldı.

Emniyette sorguları süren 3 şüpheli hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

ESKİ ÇALIŞANIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis ekipleri, cinayetlerle ilgili 2'si kadın 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Kadınlardan birinin İlkay T.'nin eski çalışanı Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise Hülya Y. adlı kadın ile İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y. olduğu kaydedildi.