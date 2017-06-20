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  4. 20 Haziran 2017 16:50

Anne-babalar dikkat ! Çocuklar internetten bomba yaptı: 1 yaralı

Yaşları 7 ila 10 arasındaki bir grup çocuk internette buldukları tarifle evde bomba yaparken ölümden döndü.

Anne-babalar dikkat ! Çocuklar internetten bomba yaptı: 1 yaralı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaşları 7 ila 10 arasında değişen bir grup çocuk, arkadaşlarını korkutmak için internetten gördükleri yöntemle, boş plastik damacananın içine yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle doldurdu.

Yaktıkları kibriti damacananın içine atmalarıyla birlikte, yanıcı madde alev alarak parladı. Çocuklardan Arda G., yüz ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralandı.

Çocuk, durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İkinci derece yanıkları bulunan çocuk, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne, oradan da yanık ünitesi bulunan İstanbul´daki başka bir hastaneye sevk edildi.

'ÇOCUKLARINIZIN NE İZLEDİĞİNİ MUTLAKA TAKİP EDİN'

Yaralanan çocuğun babası Hakan G. yaşananlara tepki gösterererk, "Yazlıkta çocuklar internetten ‘bomba yapımı' diye izleyip onu uygulamaya kalkmışlar. Bidon alev alıp çocuğun yüzüne geliyor. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık var. Gözünün korneasında yanık var. Tedavi devam ediyor. Daha iyi bir tedavi için araştırıyoruz. İnternetten çocuklara uygun olmayan videoların kaldırılması için hukuki mücadele başlatacağım. Anneler ve babalar lütfen çocuklarının ellerine verdikleri tablet ve cep telefonundan ne izlediklerini mutlaka takip etsinler" dedi.

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