Anne ile kızının acı sonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan anne ile onu kurtarmak isteyen kızı, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin damında makineyle domates salçası hazırlayan Z.E. (50), yanından geçen kabloyla temas edince akıma kapılıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen yanındaki kızı H.E. (15) de akıma kapıldı. Anne ve kızının çığlıklarını duyan yakınları yardıma koştu. Elektrik kesildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zehra ve H.E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Z.E. ve kızı H.E.'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA