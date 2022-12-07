Anne kızın sevgili kavgasında mahkemelik oldu

Bolu'da yaşanan ilginç olayda kızını sevgilisinden ayrılmadığı için dövdüğü iddia edilen kadın kızını suçladı: "Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru"

Bolu'da kızı N.B.'yi sevgilisinden ayrılmadığı için oklavayla dövdüğü suçlamasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cemile B. (41), Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" dedi. Duruşmayı erteleyen mahkeme, tutuksuz sanık Cemile B.'nin kızı hakkında suç duyurusunda bulunması yönünde karar aldı.

Cemile B., yaklaşık 6 ay önce sevgilisi olduğunu öğrendiği kızı N.B.’ye sinirlendi. Cemile B., iddiaya göre kızından, sevgilisinden ayrılmasını istedi. Ancak N.B., annesinin bu isteğini yerine getirmedi. Cemile B, bunun üzerine kızını oklava ile dövdü. N.B. de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cemile B. hakkında Alt soya saldırı suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle Bolu 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Duruşmada N.B., annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okula bile elim yüzüm mosmor bir şekilde gitmek zorunda kaldım. Annemle geçinemediğim ve korkum nedeniyle devlete sığınmak zorunda kaldım. Bunu kendi isteğimle yaptım. Dayak yemekten korkuyorum ve öz annemden davacı, şikayetçiyim” dedi.

Duruşmada, kendisini savunan Cemile B. ise “Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp, kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım” diyerek kendini savundu.

İfade ve savunmaların ardından duruşma ertelenirken, Cemile B.’nin ifadesi sebebiyle kızı hakkında Üst soya saldırı suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması yönünde karar verildi.

DHA