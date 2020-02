Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü ! Flaş gelişme

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılanan Mahmut Can K. hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda K.'ın 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yatarak müşahade altında tutulduğu ve yapılan psikometrik değerlendirme neticesinde "psikotik bozukluk" teşhisi konulduğu belirtildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Mahmut Can K.'nin 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır."

Olay

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can K., satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can K. ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can K.'nın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can K.'nın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha K. de siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha K. ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. K. hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.