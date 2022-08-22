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Anne ve kızının cansız bedeni bulundu! Katil zanlısı tanıdık çıktı

Anne ve kızının cansız bedeni bulundu! Katil zanlısı tanıdık çıktı

Kilis'te dağlık alanda anne ve kızına ait 2 cansız beden bulundu. Cinayet şüphelisi olarak akrabaları Ş.H.S. (30), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Topdağı köyü yakınlarında meydana geldi. Koyun otlatan çoban, eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 ceset görünce polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, aralarında 100 metre mesafe bulunan cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edildi. Cansız bedenlerin, Suriye uyruklu Nura Hac S. ile kızı Riham Ali E.'ye ait olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISI AKRABALARI ÇIKTI

Yapılan araştırmada, anne ve kızın, akrabaları olan Suriyeli Ş.H.S. tarafından öldürüldüğü saptandı. Kentten ayrıldığı saptanan Ş.H.S., jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis'e getirildi. 

 

DHA

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