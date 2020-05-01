Anne ve oğlu koronavirüsten öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir fabrikada çalışan evli 3 çocuk babası Akay T. (44), rahatsızlanınca gittiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yapılan COVID-19 testi pozitif çıkınca Seka Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Akay T.’nin tedavisi sürdüğü sırada annesi Güler T. (69) de corona virüs teşhisiyle tedavi altına alındı.

ÖNCE ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi sırasında rahatsızlığı ilerleyen anne 6 Nisan günü hayatını kaybetti. Annesini kaybettiği sırada hastanede kök hücre tedavisi gören oğlu da tedaviye olumlu yanıt vermeyerek 33 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Akay T.nin acı haberi 1 Mayıs İşçi Bayramı günü geldi.

Corona virüsüne yakalanarak hayatını kaybeden anne ve oğlu, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.