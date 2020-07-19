Anne ve oğlunu öldürüp kuyuya attılar

Kars’ta kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan anne ve oğul gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Bu sırada Karadağ ailesinin bazı yakınları sinir kriz geçirdi. Figen Karadağ'ın mezarına sarılan kızı Şeyda Meral Tekingündüz gözyaşı döktü.

Ev almak için İstanbul'dan Kars'a gelen ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın cansız bedenleri su kuyusunda bulunmuştu. Anne ve oğlunun cenazesi yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken, kızı Şeyda Meral Tekingündüz, annesinin mezarının üstünde toprağa sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Figen Karadağ’ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz, ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a gelmiş, 8 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan bir daha haber alınamamıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kurulmuştu. Yapılan çalışmada anne ve oğlunun cesedi Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda bulunmuştu.