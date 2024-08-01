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Anneannesini öldüren Abdullatif Şener'in oğlu psikiyatri servisine sevk edildi

Anneannesini öldüren Abdullatif Şener'in oğlu psikiyatri servisine sevk edildi
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Ankara'da dün akşam anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu B.Ş., psikiyatri hastanesine sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.Ş., dün akşam babası ve annesi ile kendisini ziyarete gelen anneannesi L.Ç.'yi tabancayla vurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, B.Ş.'yi gözaltına aldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan L.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

3 HAFTA GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş. hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen B.Ş.'nin, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi. Ayrıca B.Ş.'nin ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek, cezaevine gönderileceği belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, B.Ş.'nin ruhsal durum muayenesi sonucunda; mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla 3 hafta süreyle hastanede gözlem altına alınmasına karar verildiği belirtilerek, gözlem süresi bitiminde şüphelinin ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan rapor alınacağı ifade edildi.

ABDÜLLATİF ŞENER: PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADI

Abdüllatif Şener de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şener, dün yaşanan olayın ailesinin derinden sarstığını belirterek, "Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır" dedi.

'OĞLUM ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ'

Sağlık durumu iyi olmadığı ve telefonlara cevap vermediği için oğlunun hayatından endişe duyarak dün akşam eşi ve annesiyle birlikte B.Ş.'in evine gittiklerini kaydeden Şener, "Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz" açıklamasında bulundu.

DHA

Etiketler abdüllatif şener cinayet anneanne
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