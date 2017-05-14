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  4. 14 Mayıs 2017 14:45

Anneler Günü'nde eşine dehşeti yaşattı

Antalya'da 43 yaşındaki Nejdet B. takside tartıştığı eşini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı.

Anneler Günü'nde eşine dehşeti yaşattı
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Antalya’da 43 yaşındaki Nejdet B. bindikleri takside tartıştığı eşi 31 yaşındaki Kıymet B.’yi iki çocuğunun gözü önünde bıçakladı. Saldırgan, kendisine engel olmak isteyen taksiciyi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez İlçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Menzil Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Nejdet - Kıymet B. çifti, iki çocuklarıyla birlikte Konyaaltı İlçesinden otogara gitmek için Mehmet Altunel yönetimindeki 07 T 3065 plakalı taksiye bindi. Arka koltukta çocuklarıyla oturan çift arasında tartışma çıktı. Tartışma uzayınca öfkelenen Nejdet B.üzerindeki bıçağı çıkarıp, eşi Kıymet B.’nin bacağına sapladı.

Taksi sürücüsü Mehmet Eltunel, kadının acı içinde bağırmasıyla otomobili kavşakta durdurdu. Kendisine engel olmak isteyen taksi şoförü Mehmet Altuneli’ni de boğazı ve elinden yaralayan Nejdet B. çağrılan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Kelepçe takılan Nejdet B.’ye, bıçaklanan taksicinin arkadaşları tepki gösterdi. Kıymet B. ve Mehmet Altunel çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülürken, yaşananlara tanıklık eden iki çocuk, büyük korku yaşadı. Polis, Nejdet B.’yi polis merkezine götürdü.

DHA

antalya , taksi