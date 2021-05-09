Anneler Günü'nde kahreden olay!

İstanbul Esenyurt'ta Anneler Günü'nde bir kadının oğlu ve kocasından dayak yediği görüntüler kameralara yansıdı.

Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyerek polise ihbarda bulundu.

"ÖZEL SEBEPLE KAVGA ETTİK"

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler Günü'nde dayak yiyen kadın, polislere eşinden ve çocuğundan şikayetçi olmayacağını belirterek, "30 yıllık eşim, özel bir sebeple kavga ettik" dedi.

FERYAT FİGAN YARDIM İSTEDİ

Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak “imdat” diye yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara 'elini çek' diyerek bağırması yer alıyor.