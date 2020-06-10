Annelerinin cenazelerini almaya giderken saldırıya uğradılar

Olay, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Ercan ile İsmail D. kardeşler, Antalya'da vefat eden anneleri Keziban D.'nin havayoluyla gönderilen cenazesini almak için evden çıktı. Kardeşler otomobilde seyir halindeyken, yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden teyzelerinin oğulları G.A. ile A.A.'dan biri tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerle Ercan D. göğsünden, İsmail D. ise bacağından yaralandı. Saldırganlar, otomobille bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 7 boş kovan bulundu. Olayı gören bir vatandaş, “İki otomobil yan yana geldi, içindekiler konuşurken bir anda silah seslerini duyduk. Önce otomobilden sıktı, sonra da inip 3 el daha ateş etti. Yakından sıktıkları isabet etmedi. Sonra otomobile binip kaçtılar. Bunlar akraba, meselenin ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.





Kuzenlerin uzun yıllardır husumetli olduğu belirtilirken, polis, G.A. ve A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

'NEFES ALAMIYORUM' DEDİ

Kuzenlerinin silahlı saldırısında göğsünden yaralanan Ercan D.'nin bilincinin kapanmaması için çevredekiler kendisiyle konuştu. Ercan D., sağlık ekiplerince ambulansa götürülürken, "Nefes alamıyorum" diyerek fenalaştı.