''Annemi öldürdüm'' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk polisi arayıp ''Annemi bıçakla öldürdüm'' diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden polisler çocuğun zihinsel engelli olduğunu ve şaka yaptığını öğrendi.

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çatalkaldırım mevkiinde bir apartmanın 5. katında oturan 15 yaşındaki çocuk, polisi arayarak, "Annemi bıçakla öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. YANLIŞ İHBAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, ihbar yapılan daireye geldi. Kapıyı açan çocuğun annesi, oğlunun engelli olduğunu, bu nedenle yanlış ihbarda bulunduğunu söyledi. "ŞAKA YAPTIM"

Zihinsel engelli olduğu anlaşılan çocuk ise polislere "Şaka yaptım" ifadesini kullandı. İHA