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  4. 18 Kasım 2018 14:07

Annesi döverek öldürdü, cenazeyi babası teslim aldı

Adana'da, cinnet getiren annesi tarafından öldürülen 1 yaşındaki Emine'nin cansız bedeni babasına teslim edildi.

Annesi döverek öldürdü, cenazeyi babası teslim aldı
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Adana'da, cinnet getiren annesi Aysel Y.'nin (23) döverek, öldürdüğü Emine Pınar Korkmaz'ın (1) cenazesi, babası İlhami Korkmaz (47) tarafından Adli Tıp morgundan gözyaşlarıyla alındı.

Olay, dün gece, merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İlhami Korkmaz'ın, iddiaya göre, dini nikahla yaşadığı üçüncü eşi Aysel Y., kendisine yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getirip, çocukları Emine Pınar Korkmaz'ı döverek öldürdü. Akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Y., polislerin arasından gazetecilere "Evet, öldürdüm işte. Ne var? Allah kocamın belasını versin" diye seslendi. Minik Emine Pınar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İlhami Korkmaz, kızının cenazesini teslim almak için bu sabah Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Korkmaz, burada uzun süre gözyaşı döktü. Minik Emine Pınar'ın cansız bedeni, otopsinin ardından babası tarafından kucaklanıp, tabuta konularak, cenaze aracına konuldu. Emine Pınar Korkmaz'ın cenazesi, götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aysel Y.'nin ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Öte yandan İlhami Korkmaz'ın, ilk eşinden boşandığı; ancak ilişkisine devam ettiği, başka kadınla resmi nikahla evli olduğu, Aysel Y.'la ise dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürüldü.




DHA

cinayet , adana
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