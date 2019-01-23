Annesi gözleri önünde vuruldu ! Mahkemede böyle açıkladı

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ziynet T.'yi (36) oğlu M.C.T.'nin (8) gözü önünde öldüren E.Ç.'ın (61) yargılanmasına devam edildi. M.C.T.'nin talimatla alınan ifadesinde, annesini E.Ç.'ın öldürdüğünü söyledi.



Olay, geçen 5 Ekim'de Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta yaşandı. Ziynet T., oğlu M.C.T.'yi okula götürdüğü sırada Dolaplıdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Ziynet T. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak bir süre birlikte yaşadığı E.Ç. 4 gün sonra yakalandı. Tutuklanan Ç.'nin, kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. ve avukatı katıldı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen M.C.T.'nin Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadesi mahkemeye sunuldu. M.C.T. ifadesinde, yaşananları gördüğünü, annesini vuran kişinin E.Ç. olduğunu söyledi.

Annesiyle birlikte bankaya gittiklerini anlatan M.C.T., "Annemle oradan okula geçecektik. Arabamızın önünü bir araç kesti ve içinden biri çıktı. Annemi öldüren kişi E.Ç.'dır. Onu daha önceden hatırlıyorum. E.Ç.'ın annemin çalıştığı işyerinin arkasında kafesi vardı. Annemi öldürdükten sonra ben oradan kaçtım. Annemi öldüren kişi de başka bir arabaya binerek oradan kaçtı" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ersan Özmen ise olayın meydana geldiği yere yakın bir dükkanda çalıştığını, iş yerinde kahvaltı yaparken üç el silah sesi duyduğunu belirtti ve "Maktulü yerde vurulmuş gördüm. Sonrasında sokaktan bir araba hızla çıktı. Araçta sanığın bulunup bulunmadığını görmedim" diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.