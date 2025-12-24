Annesi sevgilisiyle bir olup 7,5 aylık bebeği döve döve hastanelik etti

Denizli'de annesi ve erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen 7,5 aylık bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Minik bebeğin iç kanaması olduğu ve vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu tespit edildi.

Antalya'da başlayan ve Denizli'de dehşetle sonlanan olaylar zinciri, bir bebeğin yaşam mücadelesine dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Antalya'da M.S. ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu U.C.S. ile birlikte Denizli'ye yerleşti. Denizli'de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada H.C.P. isimli şahısla tanıştı.

İddiaya göre, olay gecesi G.B. ve erkek arkadaşı H.C.P.'nin eve alkollü bir şekilde geldikleri iddia edildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık U.C.S. darp edildi. Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne G.B. ve H.C.P., bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye gelen anne G.B. ve erkek arkadaşı H.C.P. merdivenden düştü dedi.

Belli bir süre sonra anne G.B. hastane polislerine gerçeği anlatarak erkek arkadaşı H.C.P.'den şikayetçi oldu.

Hastaneye sevk edilen polis ekipleri, anne G.B. ve erkek arkadaşı H.C.P.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık U.C.S.'nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.

Antalya'da ikamet eden baba M.S. ise olayı duyduktan sonra Denizli'ye geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bebeği göremeyen baba M.S., "Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" dedi.

"Çocuğum daha 7,5 aylık, adaletin yerini bulmasını istiyorum"

Çocuğunu darp edildikten sonra hastaneye gelen baba M.S., "Antalya'da tanıştığım G.B. ile imam nikahlı olarak 5 yıldır evliydim. 4 ay önce ise ayrıldım ve G.B. 2 tane çocuğa bakamayınca büyük çocuğumu anneme verdi. Büyük çocuğuma annem bakıyor, küçük çocuğuma ise sevgilisi ve eski eşim bakıyor. Kendileri bir eğlence mekanında çalışıyorlar. Alkollü bir şekilde gece eve geliyorlar. Çocuğumu maddeli ve alkollü bir şekilde darp ediyorlar. Darp ettikten sonra hastaneye düştü diyerek getiriyorlar. Hastanede vicdan yapan eski eşim, sevgilisini polise şikayet ediyor. Ardından ikisi de tutuklanıyor. Çocuğum şu anda hastanede yatmakta. İç kanaması var, kaburgaları kırık, kafatası kırık. Çocuğum daha 7,5 aylık, adaletin yerini bulması lazım" diye konuştu.

"Çocuğumun velayetini almak istiyorum"

Küçük çocuğunun velayetini almak istediğini ifade eden ve çocuğunu görmek istediğini belirten M.S., "Çocuğum daha 7,5 aylık. Ben çocuğumu merak ediyorum. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Gerekli birimlerin de yardımcı olmasını istiyorum. Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" dedi.

"Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum"

Olayın ardından torununu merak ettiğini ve bunu yaşatanların en ağır şekilde ceza almasını istediğini belirten S.T., "Akşam anneannesi beni aradı. Küçük torunumun yoğun bakımda olduğunu söyledi. Oğlumun eski eşinin erkek arkadaşı torunuma darp ediyor. Çok merak ediyorum ama göremiyorum. Devlet koruma altına almış ama bize göstermiyorlar. Ben torunuma bakmak istiyorum. Şuan hastanedeyiz, torunumun durumunu bilmiyorum. Torunum daha 7,5 aylık ve şu anda yoğun bakımda. Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

