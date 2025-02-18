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Annesine saldıran babasını öldüren genç kadının 24 yıl hapsi istendi

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İstanbul'da eve alkollü bir şekilde gelen ve annesine saldırıp elinde bıçakla annesinin üzerine yürüyen babasını öldürmekle suçlanan 24 genç kadın hakkında 24 yıl hapis cezası istendi.

Ümraniye'de, alkollü şekilde eve gelen ve annesine saldırarak bıçakla üzerine yürüyen babasını öldüren A.A. hakkında "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi'nde 26 Ekim 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eve alkollü şekilde gelen A.A.(61), eşi S.A.'ya(53) hakaret ederek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşine saldıran A.A. eline aldığı bıçakla karısının üzerine yürüdü. Bu sırada ikilinin kızı A.A.(28) araya girerek müdahale etti. Yere düşen bıçağı alan A.A., babası A.A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan A.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Annesi ile ev temizliğine giderek geçimini sağlıyordu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, babasını öldüren şüpheli A.A.'nın, annesi ile birlikte ev temizliğine giderek geçimini sağladıkları belirtildi. Olay günü eve geldiklerinde A.A.'nın alkollü şekilde eşi S.A.’nın üzerine yürüdüğü, ‘seni bu evde istemiyorum’ diyerek mutfaktan aldığı bıçakla anneye saldırmaya çalışması üzerine A.A.'nın araya girerek müdahale ettiği ve yere düşen bıçağı A.A.'nın göğsüne sapladığı anlatıldı. S.A.'nın bir süredir kocasından ayrı yaşadığı ve kızlarının isteği üzerine eve döndüğü kaydedildi.

24 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheli A. A'nın, "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

İHA

Etiketler baba cinayeti annesine saldıran babasını öldürdü genç kadın
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