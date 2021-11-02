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Annesine uygunsuz mesaj atan kişiyi öldürdü

Annesine uygunsuz mesaj atan kişiyi öldürdü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, annesine uygunsuz mesajlar attığı iddiasıyla tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı.

Suşehri ilçesi Camili köyünde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Yusuf İslam D., aynı köyde yaşayan Yasin Y. ile köy muhtarı Kadir D.'ın evinde oldukları sırada annesine telefondan uygunsuz mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İddiaya göre tartışma sırasında Yasin Y.'nin tabancasını çekmesi üzerine Yusuf İslam D. üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasin Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI
Muhtar Kadir D.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yusuf İslam D'yi gözaltına aldı. Olay yerinde Yasin Y. ve şüpheli Yusuf İslam D'ye ait 2 tabanca ele geçirildi. Yasin Y.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Etiketler sivas uygunsuz mesaj cinayet
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