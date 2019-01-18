Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bursa’da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.K. (20), tartıştığı annesi S.K.’yı bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla ailesinin evden çıkmasına izin vermediği S.K., gece yarısı annesi S.K. ile aynı konuyla ilgiliÿtartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., annesi S.K.yı bıçakladı. SüsliÿKaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yıldırım İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi 2nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
DHA