Annesini öldüren katilden kan donduran sözler: Annem başımızı öne eğdi

Adana dün akşam saatlerinde 22 yaşındaki oğlu tarafından öldürülen 40 yaşındaki Ayşe O.'nun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak’ta meydana geldi. Kemal B., 6 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe O.’nun oturduğu eve gitti. B., dayısı ile birlikte aynı evde kalan annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal B., belindeki tabancayı çıkararak annesine 3 el ateş etti. Kurşunlar, Ayşe O.’nun boyun, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ayşe O. kanlar içerisinde yere yığılırken, Kemal B. ise kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe O., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ayşe O., kurtarılamadı.

''ANNEM BAŞIMIZI ÖNE EĞDİ''

Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal B., o sırada izinli olan özel harekat polisi tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülen B.’un ilk ifadesinde annesi için, "Başımızı öne eğdi” dediği öğrenildi. Ayşe O.’nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI

Ayşe O.’nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün ağabeyi Yılmaz O. ve halası Ayşe O. tarafından teslim alındı. Hala Ayşe O., yeğenin cenaze teslimi sırasında gözyaşlarını tutamadı. O.’nun cenazesi daha sonra götürüldüğü Kozan ilçesindeki Postkabasakal Mezarlığı’na defnedildi. Kemal O.’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.