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  4. 06 Aralık 2018 14:22

Annesini öldüren zanlı: Kulağıma sesler geldi

Zonguldakta, annesini 24 bıçak darbesiyle öldüren Ersin K.'nın mahkemede verdiği ifade tüyler ürpertti.

Annesini öldüren zanlı: Kulağıma sesler geldi
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, annesi Hatice K.'yı 24 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ersin K.'nın (32) yargılanmasına başlandı. Ersin K., ilk duruşmada, "Kulağıma sesler geldi. Annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu" dedi. Mahkeme heyeti, Ersin K.'nın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için rapor alınmasına karar verdi.

Geçen yıl 24 Kasım'da Yenimahalle'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, psikolojik tedavi gören işsiz Ersin K., evde annesi Hatice K.'yı 24 kez bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ersin K., tutuklandı. Ersin K. hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanık ile babası Ali K. ve avukatlar katıldı.

'KULAĞIMA SESLER GELİYORDU'
Mahkemede ifade veren Ersin K., psikolojik sorunları olduğunu ve kulağına sürekli sesler geldiğini söyledi. Olaydan 2 gün önce amcasına ait barakada kaldığını ve eve giremediğini anlatan K., şöyle dedi:

"Annem aradı 'Eve gel' dedi. Apartmana kadar gittim ama eve giremedim. Annem yine aradı, 'Eve gelemiyorsan arkadaşının evine gel' dedi. Oraya gittim, annem de vardı. Sonra Gökçebey Devlet Hastanesi'ne gittik, beni Zonguldak'a sevk ettiler. Eve giremediğimi anlattım. Psikolojik tedavi gördüm. Bana ilaçlar verildi. Doktor bana 1 tane hap içmemi demesine rağmen 2 tane içmişim. Olay günü akşam 5 gibi eve gittik. Kulağıma sesler yine geldi. Annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Dışarı koştum ve '112'ye haber verin' diye bağırdım. Bir ses daha duydum. Bana 'Su içmezsen öleceksin' dedi. Su birikintisinden su içtim. Sonra polisler geldi. Keşke böyle şey olmasaydı, çok üzgünüm ve pişmanım. Sanki içime biri girmiş gibiydi."

Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen Ersin K., "Benim bu hale gelmemin nedeni, üzerime şirket kuruldu. Borçlar vardı üzerimde. Bu yüzden psikolojim bozuldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma, raporun beklenmesi ve dosyadaki eksiklikler nedeniyle ertelendi.

DHA

cinayet , gökçebey
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