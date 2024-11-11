Annesini uykusunda öldürdü, ailesinden 4 kişiyi bıçakladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet getiren 17 yaşındaki bir genç annesini öldürüp, aynı aileden 4 kişiyi de bıçakla yaraladı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi N.Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası M.Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası G.Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi C.Ç.'yi de bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.



Yaralı anne N.Ç. hayatını kaybederken, amca G.Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba M.Ç., dede C.Ç. ve yenge F.Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.



Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne N.Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. N.Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi.

Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA