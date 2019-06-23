Annesini vahşice öldüren zanlı tutuklandı !

Aydın'ın Söke ilçesinde, annesini taşla vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.



Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde, annesi Gülümser Özgözcan'ı (61) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Özgözcan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün, oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamadığı için evine giden yakınları, kadını yerde hareketsiz halde bulmuştu. Sağlıkekiplerinin kontrolünde Özgözcan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğul Mustafa Özgözcan, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı annesinin kafasına taşla vurduğunu itiraf etmişti.