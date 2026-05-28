Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi katletti!

Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde, annesinin 55 yaşındaki erkek arkadaşı H.G.'yi aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldüren 21 yaşındaki H.K. tutuklandı. Olay yerinden kaçan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı kavga ölümle sonuçlandı. Haber3.com asayiş servisinin edindiği bilgilere göre; Gödene Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki H.G., birlikte yaşadığı kadının 21 yaşındaki oğlu H.K. tarafından silahla vuruldu.

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

İddialara göre üzücü olay, genç yaştaki H.K.'nın, annesinin H.G. ile aynı evde yaşamasına tepki göstermesi üzerine patlak verdi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.K., yanında bulundurduğu tabancayla H.G.'ye ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Ekipleri Kısa Sürede Yakaladı

Olayın hemen ardından harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyonla kaçan zanlı H.K.'yı kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA