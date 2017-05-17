Annesinin cesedinin yanında 1 saat bekledi

Antalya’nın Kemer ilçesinde 2 çocuk annesi bir kadın av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. Kadının 8 yaşındaki kızı, şok içinde 1 saat boyunca annesinin cenazenin yanında evde babasını bekledi.

Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Ebru Erkal G. (37), mesaisi bitince Yeni Mahalle’deki evine geldi. 1 saat sonra da kadının 8 yaşındaki kızı H.G., okuldan gelerek odasına gitti. Maddi sıkıntı nedeniyle zor günler yaşadığı öne sürülen genç kadın, saat 16.30 sıralarında evde bulunan av tüfeğini kafasına dayayarak intihar etti. Annesi intihar ettiği sırada evde bulunan kızı H.G. ise şok içerisinde babası İbrahim G. gelene kadar annesinin cesediyle evde kaldı. Saat 17.30 sıralarında eve gelen İbrahim G., kızının, “Baba anneme baksana, yatak odasında” diye bağırması üzerine odaya koşunca eşini kanlar içindeki buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kadının ölüm haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, İbrahim G. ise yakınları ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.