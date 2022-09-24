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Annesinin komşularını soyup soğana çevirdi

Annesinin komşularını soyup soğana çevirdi

Denizli'de yaşayan annesinin evine tatil bahanesiyle giden kadının, 5 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Tencereden tavaya ne bulduysa çalan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın’da yaşayan 42 yaşındaki Raziye S., geçtiğimiz Nisan ayında 51 yaşındaki dini nikahlı eşi İbrahim D. ile birlikte tatil bahanesiyle Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi’nde yaşayan annesi A.S.’nin yanına geldi.

Yaklaşık 1 hafta mahallede kalan Raziye S., annesinin 5 komşusunun evini soyarak evine geri döndü.

Solmaz Mahallesi’nde Nisan ayı içerisinde meydana gelen 5 farklı evden hırsızlık olayını araştıran Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz bir takip sonucu hırsızlık olaylarını aynı tarihte başka ilden tatile gelen çiftin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Aydın'daki evlerine operasyon düzenlenen Raziye S. Ve İbrahim B., Tavas’taki adreslerden çalınan eşyalarla birlikte gözaltına alındı. Raziye S.’nin ifadesine başvurulan annesi A.S., kızının suçu üstlenmesi üzerine karakoldan serbest bırakıldı.

Kadın tutuklandı, kocası serbest kaldı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan ve daha önceden de hırsızlık suçundan 3 ayrı suç kaydı ortaya çıkan Raziye S. Tutuklanırken, 1 adet suç kaydı bulunan dini nikahlı eşi İbrahim D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Halı, kumaş, battaniye...
Tatil bahanesiyle geldiği annesinin 5 komşusunu soyan Raziye S.’nin çaldığı eşyalar arasında giysiden halıya, kumaştan battaniyeye, elektrik ve elektronik eşyalardan hırdavat malzemeleriyle tencere tavaya kadar onlarca ev eşyası yer aldı. Dini nikahlı çiftin valiz ve çuvallara doldurarak Aydın’daki evlerine götürdüğü eşyalar, tespit işlemlerinin ardından sahiplerine teslim edildi.

 

İHA

Etiketler aydın denizli hırsızlık
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