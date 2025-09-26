  1. Anasayfa
Annesinin sevgilisini ormana kaçırıp dehşeti yaşattı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, annesiyle gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği şahsı, 2 arkadaşı ile birlikte ormana kaçırarak darbetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli aranıyor.

Atakum ilçesinde L.B. (29), annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği M.G.’nin (43) kaldığı otelin önüne gitti. Arkadaşları M.C.A. (26) ve M.C.A. (24) kardeşler de kendisine eşlik etti. M.G. otele gireceği sırada şüpheliler tarafından darbedildikten sonra ayaklarından sürüklenerek kiralık araca bindirildi. M.G., Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi’ndeki ormanlık alana götürülüp darbedildi. M.G., devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol ortasında bırakılmış bir araçta bulundu. Bölgede araştırma yapan jandarma, M.C.A. ve M.C.A.’yı ormanda yakalayıp gözaltına aldı. L.B.’nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

