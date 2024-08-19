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Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde A.U., annesiyle tartışan uyuşturucu bağımlısı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Büfe işleten uyuşturucu bağımlısı M.U. ile eşi F.U. arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Çiftin kızı T.U., biber gazı sıkarak babasını uzaklaştırdı. Oğlu A.U. da babasını alıp başka bir odaya götürdü. Bu sırada F.U., KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. F.U., eve gelen polislere eşinin sakinleştiğini, şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri evden ayrıldı.

Saat 03.00 sıralarında ise bu kez A.U. ile babası M.U. arasında, annesiyle yaşadığı tartışma nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.U. babasını sırtından ve karnından bıçaklayıp kaçtı. Çığlıklara uyanan eşi ve kızı, M.U.’yu yerde kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.U., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı

DHA

Etiketler samsun bıçaklama baba anne kavga
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