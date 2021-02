Antalya bu vahşeti konuşuyor! Magazin dergisine kapak olmuşlar

Antalya, Doktor Y.O.K.B.’nin (58) diyetisyen eşi G.K.B.’yi (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği olayı konuşurken, çift, kentte yayımlanan bir magazin dergisinin bu ayki sayısında tanışma hikayelerini ve aralarındaki aşkı anlatmıştı. Evlilik sürecinde kısa süreli bir ayrılık yaşayan çiftin, tekrar buluşmaları sonrasında verdikleri röportaj, ‘Bilim ve aşk bir arada’ başlığıyla dergide kapak olmuştu. Röportajda, Diyetisyen G.K.B'nin, doktor kocası ile ilgili, "Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Beni onun zekası ve merhameti etkiledi" sözleri dikkat çekti. Çift arasında sık sık tartışma yaşandığı öne sürüldü.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları öne sürülen Doktor Y.O.K.B. ile diyetisyen eşi G.K.B., dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yeniden tartıştı. Cinnet getiren Y.O.K.B., eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.



Olay, çiftin kızlarının akşam saatlerinde kreşten eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalan küçük kız, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinin yanına gitti. G.K.B.’nin annesi Nurdan K., yedek anahtarla eve girdiğinde kızı ile damadını kanlar içerisinde yerde yatarken bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Y.O.K.B. ve G.K.B.’nin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.



DERGİ RÖPORTAJINDA, AŞKLARINI ANLATTILAR

Çift, Antalya'da yayımlanan magazin dergisi Female'nin bu ayki sayısında, kapak konusu olarak yer almıştı. 'Bilim ve aşk bir arada' başlığıyla yayımlanan röportajda, tanışma hikayelerini, aşklarını anlattı. Y.O.K.B., eşiyle nasıl tanıştıklarını şu sözlerle ifade etti:



"Sene 2016, aylardan haziran. Facebook'tan ekledim. Tüp bebek uygulaması yapmam dikkatini çekmiş, çünkü kız kardeşi 7 kez başarısız tüp bebek tedavisi olmuş. Bana mesaj yazdı, kardeşinin bulgularını yolladı. Böylece bir yıl kadar görüştük. Bu süreçte yüz yüze hiç görüşmedik ama sürekli iletişim halindeydik. İkimiz de 1 yıl birbirimize platonik bir şeyler hissetmişiz. O sıralarda bir tenis turnuvası için Antalya'ya gelmiştim ve onu ofisinde ziyaret ettim. Hiç unutmam, o gün 7 tur tavla oynadık. Ve saatlerce sohbet ettik. Platonik hisler artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Rüya gibi geçen birkaç ayın sonunda bir İstanbul seyahatinde onun haberi olmadan, aynı uçağa ben de bilet aldım. İlk şoku beni havaalanında görünce, ikinci şoku ise uçakta herkesin önünde hoparlörden en sevdiğimiz şarkı çalarken ona evlenme teklifi ettiğimde yaşadı. Anın büyüsüne o kadar kapıldık ki 'Evet' bile diyemeden parmağını bana uzattı ve mutlu son. Evlendik."



'BENİ ZEKASI VE MERHAMETİ ETKİLEDİ'

G.K.B. ise röportajda, eşinin dünyanın en sevecen, en babacan adamı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O, gördüğüm en iyi baba. Hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Bir insanın içindeki güzelliği bizlerden çok hayvanların görebildiğini biliyorum. Biz ne zaman dışarı çıksak, mutlaka birçok kedi ya da köpek peşinde dolaşır. Bunların dışında hep çok zekice espriler yapar, hayran olurum. Ayrıca sporda da çok başarılı, tenis milli takım kaptanlığı geçmişi var. Ben akıllı bir kadınımdır ve beni K. Bey'in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim. Ayrıca kendisine fiziksel ve zihinsel olarak iyi bakar. Bakımlarını düzgün ve düzenli yapan bir adamdır. El-ayak, saç ve cilt bakımını çok sever. İştahlıdır, tam bir etobur. İkimiz de kahve içmekten çok büyük keyif alırız. Güzel bir manzara eşliğinde, sessiz ve sakin bir ortamda, termos bardaklarımızda birer kahve ile dinginliğin keyfini çıkarmak bize büyük huzur verir. Ve yine en büyük tutkumuz tavla oynamak ve birlikte spor yapmak."



'ÇOK MUTLULARDI'

Çiftin dergide kullanılan fotoğraflarını çeken Murat Yıldırım, çekimler boyunca çiftin çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldırım, “Çekimleri önceden planladık. Çekimlerin yapılacağı oteli dahi kendisi seçti. Çünkü oranın bir tenis kortu vardı. Tanışmalarında da bir tenis hikayesi olduğu için özellikle orayı istedi. G. Hanım eşine böyle bir sürpriz yapmak istediği için her şeyi planlamıştı. Buluştuğumuzda çekim öncesinde konuşmalarımız oldu. Çok mutlulardı. G. Hanım'ın tek başına fotoğraflarını çekmiştim, K. Bey ile ilk defa çekiyordum. Sürekli yan yana duruyorlardı bu beni çekim yaparken zorladı" dedi.



'SÜREKLİ EL ELEYDİLER'

Çiftin birbirine çok bağlı olduğunu belirten Yıldırım, “Kahve içmek için mola verdiğimizde dahi birbirlerinin elini bırakmıyorlardı. Fotoğrafları çekerken de kendi aramızda 'Çok yan yanalar, acaba düğün fotoğrafı gibi mi oluyor' diye konuştuk. Bu nedenle farklı bir konseptte çekmek istedik ama onları ayıramadık. Birbirlerine çok bağlılardı. Çekimler de çok keyifli geçti. G. Hanım'ın eğlencesi yüzünden okunuyordu. Dün bu haberi aldığım an şok oldum, hiç beklemiyordum. Fotoğraflarını çekeli 1 ay olmadı. Bu kadar kısa sürede, o mutlu tablodan geriye bunun kalması beni hayretler içerisine düşürdü" diye konuştu.



'KARDEŞİNİN TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE TANIŞMIŞLAR'

Çiftin bir süre önce ayrılık süreci yaşadığını söyleyen muhabir Fatma Kılınç ise, “Röportajdan öğrendiğim kadarıyla G. Hanım'ın kız kardeşi tüp bebek tedavisi için K. Bey'i bulmuş. Kardeşinin çocuk sahibi olabilmesi için 1 yıl süren tedavi sürecinde görüşmeye başlamışlar. Kız kardeşinin anne olmasının ardından G. Hanım ile K. Bey, birlikte vakit geçirmeye, tenis oynamaya başlamış. K. Bey uçakta sürpriz yaparak, G. Hanım'a evlenme teklif etmiş. Evlendikten sonra G. Hanım İzmir'e, K. Bey'in yanına taşınıyor. Bir süre sonra bir ayrılık süreci yaşıyorlar ve G. Hanım Antalya'ya dönüyor" dedi.



BARIŞMA FOTOĞRAFLARI İSTEDİLER

Çiftin çekim boyunca çok neşeli olduklarını söyleyen Kılınç, “Bir süre sonra barışıyorlar ve Antalya'ya geliyorlar. Bunun üzerine G. Hanım, K. Bey'le poz verip dergimize kapak olmayı istiyor. Tenis oynadıkları için o alanda birlikte çekimler yaptık. Burada da G. Hanım'a, 'Sizi en çok etkileyen özelliği ne' diye sorduğumuzda, 'Merhameti. Bir yere gittiğimizde kediler, köpekler K.nin ayaklarına dolanıyor. Hayvanların bunu anladığını düşünüyorum' demişti. Haberi alınca aklıma direkt bu söyledikleri geldi" diye konuştu.



ANNESİ İLE KIZ KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

G.K.B.'nin cenazesi, babası Harun K., kız kardeşi Gözde Sema D. ve annesi Nurdan K. tarafından bugün öğle saatlerinde morgdan alındı. Cenazenin alınması sırasında Bozkurt'un kız kardeşi ile annesi sinir krizi geçirdi. D. ve anne Nurdan K.'yi yakınları teselli etti. Sürekli gözyaşı döken D., "Yaşarken öldüm ben. O benim annemdi, her şeyimdi. Katledildi. Kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi. Nurdan K. ise "Kızım katledildi, devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine dur desinler" diye konuştu. G.K.B.'nin cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



İKİ TABANCASI VARMIŞ

Y.O.K.B.'nın cenazesi ise yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü. Diğer yandan, Y.O.K.B.'nin, ruhsatlı iki tabancası olduğu öğrenildi.