Antalya hayalet kente döndü

Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle şehrin meydanları ve sokakları boş kaldı. Serinlemek için kent sakinleri ve tatilcilerin tercih ettiği Konyaaltı sahili de son yılların en durgun gününü yaşadı.

Uzmanların, çöl sıcaklarının yaşandığı Antalya'da vatandaşlara yaptığı 'gerekmedikçe saat 10.00- 16.00 arasında sokağa çıkmayın' uyarısı karşılık buldu. Kent sakinleri hava sıcaklığının 44, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da. evlerinden çıkmadı. Kent merkezinde normalde kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Parkı ve konyaaltı Caddesi'nde kimsenin olmaması dikkati çekti.

Tatilcilerin uğrak yerlerinden Konyaaltı sahili de son yılların en durgun gününü yaşadı. Sahillerde yok denecek kadar az kişi denize girerken, ağaçlık alanlara gidenler ise sulu yerleri tercih etti. Antalyalılar günü klimalı evlerinde geçirmeyi tercih ederken, kentin bazı noktalarında sık sık elektrikler kesildi. Yetkililer, aşırı klima kullanıma bağlı olarak trafolarda arızaların meydana geldiğini, kesintilerin de bu nedenle meydana geldiğini söyledi.