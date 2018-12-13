SON DAKİKA
ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İNTİHAR ETTİ
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Ankara'daki tren faciasından ilk görüntüler
Ankara'daki tren faciasından ilk görüntüler
Türk Telekom kotasız tarifeleri yayından kaldırıldı
Türk Telekom kotasız tarifeleri yayından kaldırıldı
Memuriyette yasaklanan ''hediye'' dönemi geri döndü !
Memuriyette yasaklanan ''hediye'' dönemi geri döndü !
26 ilde büyük operasyon! Youtube ünlüleri gözaltında
26 ilde büyük operasyon! Youtube ünlüleri gözaltında
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum
Kar yağışı bastırdı ! 4 ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı bastırdı ! 4 ilde okullar tatil edildi
Şişli'de kültür merkezine silahlı saldırı
Şişli'de kültür merkezine silahlı saldırı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Aralık 2018 10:41

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, beylik tabancasıyla intihar etti.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
A+ A-

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arabasının içinde beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.


 

emniyet müdür yardımcısı , antalya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM