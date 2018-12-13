Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.



Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Arabasının içinde beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.



