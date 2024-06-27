Antalya trafiğinde ''zombi'' paniği: Uyuşturucunun etkisiyle zombiye dönüştü

Antalya uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen bir kişi halk arasında "zombi" olarak tabir edilen kendisini bilmez bir şekilde trafiği alt üst etti.

Antalya Zeytinköy'de uyşturucu madde etkisi altında olduğu sanılan bir kişi yoldan geçen araçların üzerine kendisini attı. Yolun ortasına yatan şahısın halk arasında uyuşturucu etkisi altında kontrolsüzce hareketler yaptığı görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, kişinin yola fırlayıp araçlara çarptığı, sürücülere küfrettiği görülüyor. Görüntülerde, kişinin yüzünde kasılmalar ve gözlerinde donuk bir bakış olduğu da açıkça gözlemleniyor.