Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kumluca'da meydana gelen deprem Antalya'ya komşu iller Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

Depremin Kumluca ilçesinin 65,45 kilometre açığında, 40,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.

"DENİZDE MEYDANA GELDİ, KARAYI ETKİLEMEDİ"

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 09.21'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 65 kilometre açıklarında 5,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini hatırlattı.



Kumluca'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Timur, "Kaymakam, polis ve jandarma ekiplerinden arkadaşlarla görüştük, şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Zaten deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi." açıklamasında bulundu.



Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde de dün 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Dünkü deprem Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedilmişti.

Antalya'da 4,8'lik deprem çevre illeri de salladı