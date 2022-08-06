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  4. Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler…

Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler…

Son günlerde kullanımı hızla yayılan skuterlar ile ilgili akılalmaz bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

Son aylarda ulaşımda yoğun olarak kullanılan ve yaşanan kazalarda ölümlere dahi yol açan skuterler, gençlerin eğlence aracı oldu. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde dün gece bir grup genç, kredi kartıyla kiraladıkları skutere 6 kişi bindi. Skuterin üzerinde 4 kişi arka arkaya dururken, 2 kişi ise omuzlara çıktı. Konyaaltı Sahili'nde Arnavut kaldırım taşlarıyla kaplı yoldan skuterle düşmeden inen gençleri cep telefonuyla görüntüleyenler, "İyi sürüyor valla helal olsun" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

Skutere trafik kuralları gereği 2 kişi binilmesi halinde 427 lira ceza uygulanıyor.

Etiketler skuter tek kişilik
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