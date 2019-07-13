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  4. 13 Temmuz 2019 16:27

Antalya'da beş yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi.

Antalya'da beş yıldızlı otelde yangın paniği
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Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin disko- bar olarak kullanılan bodrum katında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi. İtfaiyenin çalışmalarını tamamlamasının ardından tatilciler yeniden otele döndü.
Paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


DHA

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