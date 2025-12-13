  1. Anasayfa
  4. Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin 59 yaşındaki O.G.'ye ait olduğu belirlendi.

Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Side Stadyumunun yakınlarındaki boş arazide erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi cesedin O.G.'ye (59) ait olduğunu belirledi. İncelemenin ardından G.'nin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

DHA

