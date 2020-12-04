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  4. 04 Aralık 2020 20:21

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada olay oldu

Korona ile mücadelede “ihbar” döneminin başlamasının ardından, Antalya’da "ayakkabı kalabalığı"nın göründüğü fotoğraf sosyal medyada viral oldu.

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
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Yeni korona virüs genelgeleri sonrası evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı ihbar etmeye başladı.

Kolluk kuvvetlerinin bu gibi durumlarda hem misafire hem de ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza kesebileceği belirtilirken, Antalya’da bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen fotoğraf da sosyal medyada viral oldu. Vatandaşlar, bir evin önündeki yoğun ayakkabı kalabalığının bulunduğu fotoğrafı çekip, polise ihbarda bulundu. 

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