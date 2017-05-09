Antalya'da ceset bulundu !

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beldibi Mahallesi'nde vatandaşlar, sahilin 50 metre açığında ceset olduğu ihbarında bulundu.

Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin görevde olması nedeniyle olay yerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) ekipleri gönderildi.



Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen cesedin 64 yaşındaki Muhsin Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.