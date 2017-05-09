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  4. 09 Mayıs 2017 22:49

Antalya'da ceset bulundu !

Antalya'da denizde bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da ceset bulundu !
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Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde erkek cesedi  bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beldibi Mahallesi'nde vatandaşlar, sahilin 50  metre açığında ceset olduğu ihbarında bulundu.

Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin görevde olması nedeniyle  olay yerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış, Emniyet, Güvenlik,  Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) ekipleri gönderildi.

 
Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen cesedin 64 yaşındaki  Muhsin Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp  Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

AA

antalya , deniz , emniyet , ceset