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  4. 16 Haziran 2020 19:03

Antalya'da denizde esrarengiz ceset

Antalya’da Muratpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Falez kayalıklarının olduğu deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da denizde esrarengiz ceset
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Olay, saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Falez kayalıklarının olduğu deniz yüzeyinde birinin hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi. Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak, Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cansız bedende herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirlendi. Kimlik bilgisine ulaşılamayan kişinin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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