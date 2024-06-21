  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tatil cennetinde denizden parçalanmış ceset çıktı

Antalya'da denizden parçalanmış ceset çıktı

Güncelleme:

Antalya'da yüzmek için denize giren bir kişi, kayalıklarda insan bedeni gördü. Ekiplerin kıyaya çıkardığı kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan insan bedeninin yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendiriliyor.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde öğle saatlerinde denize giren kişi, yapay şelalenin denize döküldüğü noktada bulunan mağaranın iç kısmındaki kayalıklarda insan vücuduna benzer cisim fark etti. Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen kişi, kötü koku sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cesedi sedyeyle bota alıp Yat Limanı'na getirdi. Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan ceset, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler antalya ceset
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Pavyonda Afet, Ali çıktı'' cinayetinin aslı ortaya çıktı ''Pavyonda Afet, Ali çıktı'' cinayetinin aslı ortaya çıktı Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler gündem oldu: ''Bedava olur mu?'' Bakan Şimşek'in taksici olduğu görüntüler gündem oldu: ''Bedava olur mu?'' Ne Ege, ne Akdeniz... Doğu Anadolu'nun cennetinde tatilde nüfus patlaması Ne Ege, ne Akdeniz... Doğu Anadolu'nun cennetinde tatilde nüfus patlaması Köpeği istismar ederken yakalandı Köpeği istismar ederken yakalandı Arda Güler antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı Arda Güler antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı Fatih Portakal Sözcü ile anlaştı; maaşı dudak uçuklattı Fatih Portakal Sözcü ile anlaştı; maaşı dudak uçuklattı AK Parti'de Hakan Fidan rahatsızlığı iddiası AK Parti'de Hakan Fidan rahatsızlığı iddiası Sahnede rahatsızlanan Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı Sahnede rahatsızlanan Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı Demet Özdemir'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraf Demet Özdemir'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraf
Bodrum'da otel sahibi ve çalışanları Kaya Sabancı'yı hastanelik etti Bodrum'da otel sahibi ve çalışanları Kaya Sabancı'yı hastanelik etti Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda