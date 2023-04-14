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  4. Antalya'da feci kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Antalya'da kontrolden çıkan otomobil tramvay direk gerdirme teline çarptı. Kazada araçta bulunan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. (18) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tramvay yolunda bulunan direk gerdirme teline çarpıp takla attı.

Sağlık ekipleri, 2’si ağır toplam 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan ve camdan dışarı fırlayıp ağır yaralanan Mehmet K. (20), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Etiketler genç kaza antalya
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