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  4. 04 Ekim 2018 15:44

Antalya'da feci kaza: Çok sayıda ölü var

Antalya-Burdur karayolu Dağbeli mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza: Çok sayıda ölü var
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Kaza, Antalya-Burdur karayolu 50. kilometrede bulunan Dağbeli mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Çapacı idaresindeki 07 AAB 142 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan Mehmet Akpınar, Ramazan Akpınar, Hatice Akpınarve Safinaz Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fatih Çapacı ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
 

AA

antalya , trafik kazası , burdur
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